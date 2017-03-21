Лиссабон, 21 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. 32-летний нападающий Криштиану Роналду, выступающий за мадридский «Реал», стал лучшим игроком Португалии по итогам 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Португалии.

Ludovic Péron Кристиано Роналду в сборной Португалии

Торжественная церемония, в ходе которой состоялось награждение победителей в различных номинациях, прошла в Эшториле.

Так, нападающий Роналду стал лучшим игроком Португалии, 19-летний полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш — лучшим молодым игроком страны, а Фернанду Сантуш — лучшим тренером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году португальский форвард Криштиану Роналду стал чемпионом Европы в составе национальной сборной. Кроме того, с мадридским «Реалом» Роналду завоевал трофей в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

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