Москва, 21 марта, 2017, 10:21 — ИА Регнум. 78% жителей России поддерживают такие меры миграционной политики, как содействие переселению в Россию русскоязычных граждан из стран бывшего СССР, а также привлечение квалифицированных работников из других стран (75%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Вместе с тем, увеличение неквалифицированной рабочей силы российские граждане скорее не приветствуют: против привлечения трудовых мигрантов высказываются 85%.

В отношении русскоязычных граждан, проживающих на постсоветском пространстве за пределами Российской Федерации: 40% граждан РФ считают необходимым оказывать помощь в переезде в Россию всем русскоязычным жителям стран СНГ, 33% — квалифицированным работникам и т.д.

Только 3% не видят необходимости помогать кому-либо из потенциальных мигрантов.

Знание русского языка, по мнению большинства граждан, не должно становиться основанием для облегчения процедуры получения российского гражданства: 29% считают, что порядок должен быть одинаков для всех, 41% — что решение о выдаче паспорта РФ должно приниматься в каждом случае индивидуально, независимо от уровня владения русским языком.

Поддерживают идею предоставления гражданства по упрощенной процедуре для тех, кто владеет русским языком, 26% опрошенных.

Опрос проведен 17−18 декабря 2016 г. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.