Москва, 21 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Лидирующие позиции по данным раннего бронирования среди российских туристических направлений занимают Крым (57,7% поисковых запросов), Сочи и курорты Краснодарского края (29,61%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,19%). Такие данные туроператоров приводит Ростуризм.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

Также туристы активно интересуются отдыхом в Ярославской, Владимирской, Калининградской областях, Москве и Подмосковье, Карелии и Ставропольском крае.

Из зарубежных направлений в мае 2017 года абсолютным лидером стала Турция (32% поисковых запросов), высоким спросом также пользуются путевки на Кипр (8,21%) и в Грецию (7,22%).

Также у российских туристов популярны европейские направления, в частности, Италия и Чехия. Также спросом пользуются Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Доминикана.

Объем бронирований авиабилетов по России на май 2017 года повысился на 12% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелеты внутри страны составляет 5598 рублей (в оба конца), что на 35% ниже, чем в 2016 году.

Так, например, перелет из Москвы в Сочи в среднем туристу обойдется в 4400 рублей, в Санкт-Петербург — 3857 рублей, в Симферополь — 4215 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным российских туроператоров, по программам раннего бронирования Турция абсолютный лидер продаж: на это направление приходится до 50% всех бронирований, а глубина продаж доходит до октября.

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Добавим, в Крыму в 2017 году ожидают около 6 миллионов туристов. Турпоток в регион ежегодно растёт на 10−20%. Согласно данным министерства курортов и туризма Крыма, в высокий сезон стоимость размещения составит от 1,5 до 8 тыс. рублей в сутки.