Москва, 21 марта, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Чиновники экономического блока правительства Российской Федерации обсуждают возможность возвращения налога с продаж. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой сразу на нескольких федеральных чиновников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налог

«Налог с продаж может стать альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре (Минфин предлагает снизить страховой взнос до 22% и повысить НДС до 22%)», — говорится в сообщении.

Один из источников пояснил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, который позволит продавцам не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. По словам собеседника, сбор не должен быть выше 2−3%, а сама идея обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре.

Источники газеты считают, что торговый сбор — лучшая альтернатива повышению НДС. По их мнению, рост ставки НДС увеличивает нагрузку на всех, отвлекает оборотные средства, а сбор повлияет только на розницу.

Кроме того, говорит другой чиновник, экономический блок рассматривает идею зачислять часть сбора в муниципальный бюджет. В таком случае муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице. При этом собеседник издания отмечает, что решиться на это можно, только если будет 95%-ная уверенность в работе касс, основного инструмента администрирования.

Ожидается, что окончательное решение по налогам будет принято после мая 2018 года.