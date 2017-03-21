Вашингтон, 21 марта, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Пассажиры, вылетающие в Соединенные Штаты Америки из некоторых стран Северной Африки и Ближнего Востока, не смогут взять на борт электронные устройства ряда категорий. Список стран публикует 21 марта Associated Press.

Sean MacEntee Полет

Запрет на провоз электроники коснется рейсов из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Отмечается также, что ограничение будет распространяться на клиентов примерно десяти авиаперевозчиков.

Так, компания Royal Jordanian Airlines через Twitter оповестила своих клиентов о том, что им запрещено пользоваться в полете электронными устройствами, в числе которых ноутбуки, планшеты, фотоаппараты и DVD-плееры.

Ограничение распространяется на ручную кладь и вступает в силу с 21 марта. При этом речь идет о рейсах в Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Монреаль.

О новой процедуре поездок для пассажиров, следующих в США, известила клиентов через Twitter и компания Saudia Airlines. Однако в этом случае перевозчик указал, что ограничение будет действовать 96 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США намерены запретить перевозку ряда электронных устройств на борту самолетов, направляющихся в страну из примерно 10 государств. Уточняется, что ограничение будет распространяться на крупные гаджеты, мобильные телефоны в список не попадут. Повод для введения такой меры озвучен не был, однако было сказано, что он не связан с угрозой терроризма.

Как заявил и. о. заместителя помощника главы Министерства национальной безопасности США, ведомство будет оповещать общественность о ситуации с введением ограничения на провоз гаджетов на борту воздушных судов.

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