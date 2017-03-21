Грозный, 21 марта, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Строительство нефтеперерабатывающего завода в Грозном может стать нерентабельным, поэтому реализация проекта под вопросом. Убыточность завода, мощность которого по проекту должна была составить 1 млн тонн нефти в год, обосновала «Роснефть». Компанию поддержало Минэнерго РФ, пишет РБК.

Нефть

По данным издания, заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов направил в аппарат правительства РФ письмо, в котором изложил свою позицию по Грозненскому НПЗ. Вместо нефтеперерабатывающего завода «Роснефть» предлагает построить в Чечне более дешевый битумный завод, который мог бы дать республике новые рабочие места. Однако и его рентабельность, как считают эксперты, также под вопросом.

Напомним, вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода неоднократно в течение последних лет поднимал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, строительство НПЗ принесет дополнительные налоги, создаст рабочие места, развитие нефтепромышленности в республике получит новый толчок — все это положительно скажется на экономике региона в целом.

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В Чечне рассчитывают вернуть позиции крупного нефтедобытчика

Отмечая неэффективную работу «Роснефти» в Чечне, в 2015 году Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о передаче республике активов компании «Чеченнефтехимпром». Чеченский лидер разъяснил, что при положительном решении власти региона намерены построить НПЗ, привлечь для этого инвестиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил, что компания «Роснефть» примет окончательное решение по проекту строительства нефтезавода в 2017 году. Как отметил глава ведомства, объемы добычи нефти в регионе в целом снижаются, качество чеченской нефти не самое лучшее, поэтому решать, быть ли заводу, будет Минэкономразвития совместно с «Роснефтью».