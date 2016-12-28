Минкавказа: Передавать ли Чечне «Чеченнефтехимпром», решат в 2017 году

Грозный, , 12:35 — REGNUM В Министерстве по делам Северного Кавказа поддерживают идею передачи Чеченской Республике активов «Чеченнефтехимпрома». Об этом накануне, 27 декабря, заявил на брифинге после заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа глава ведомства Лев Кузнецов.

По словам министра, компания «Роснефть» пока не приняла окончательное решение по этому проекту. Требуется учитывать ценовую конъюнктуру и принятое решение об ограничении добычи нефти. «С точки зрения ответственной региональной власти постановка вопроса оправдана, и мы поддержим руководство Чеченской Республики. Но окончательное решение будет за «Роснефтью» и Минэкономразвития. Я уверен, что оно в 2017 году будет принято», — заявил Кузнецов.

При этом он отметил, что в стадии обсуждения находится проект строительства на территории Чечни нефтеперерабатывающего завода. По его словам, объемы добычи нефти, по оценке Минэнерго, в регионе в целом снижаются, да и качество чеченской нефти не самое лучшее — она тяжелая.

Читайте также по теме: Проект передачи «Чеченнефтехимпрома» Чечне рассмотрят в правительстве

Активы «Чеченнефтехимпрома» возвращаются в Чечню

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос передачи Чечне активов компании «Чеченнефтехимпром» поднимался неоднократно. В 2015 году глава республики Рамзан Кадыров обратился с этой просьбой к президенту РФ. Как отметил Кадыров, чеченское руководство намерено использовать под производство простаивающие земельные ресурсы «Чеченнефтехимпрома», принадлежащего Росимуществу, не связанные с нефтепереработкой. По словам чеченского лидера, региональные власти планирует создать здесь предприятие по выпуску литий-ионных аккумуляторов, для которого уже есть соглашение с корейскими поставщиками.

Также по теме: В Чечне рассчитывают вернуть позиции крупного нефтедобытчика