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Минкавказа: Передавать ли Чечне «Чеченнефтехимпром», решат в 2017 году

Экономика
Окончательное решение будет принято «Роснефтью» и Минэкономразвития РФ

Грозный, 28 Декабря 2016, 12:35 — REGNUM  В Министерстве по делам Северного Кавказа поддерживают идею передачи Чеченской Республике активов «Чеченнефтехимпрома». Об этом накануне, 27 декабря, заявил на брифинге после заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа глава ведомства Лев Кузнецов.

По словам министра, компания «Роснефть» пока не приняла окончательное решение по этому проекту. Требуется учитывать ценовую конъюнктуру и принятое решение об ограничении добычи нефти. «С точки зрения ответственной региональной власти постановка вопроса оправдана, и мы поддержим руководство Чеченской Республики. Но окончательное решение будет за «Роснефтью» и Минэкономразвития. Я уверен, что оно в 2017 году будет принято», — заявил Кузнецов.

При этом он отметил, что в стадии обсуждения находится проект строительства на территории Чечни нефтеперерабатывающего завода. По его словам, объемы добычи нефти, по оценке Минэнерго, в регионе в целом снижаются, да и качество чеченской нефти не самое лучшее — она тяжелая.

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Активы «Чеченнефтехимпрома» возвращаются в Чечню

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос передачи Чечне активов компании «Чеченнефтехимпром» поднимался неоднократно. В 2015 году глава республики Рамзан Кадыров обратился с этой просьбой к президенту РФ. Как отметил Кадыров, чеченское руководство намерено использовать под производство простаивающие земельные ресурсы «Чеченнефтехимпрома», принадлежащего Росимуществу, не связанные с нефтепереработкой. По словам чеченского лидера, региональные власти планирует создать здесь предприятие по выпуску литий-ионных аккумуляторов, для которого уже есть соглашение с корейскими поставщиками.

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