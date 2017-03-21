Москва, 21 марта, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут сделать бесплатную прививку от укусов клещей. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и дезинфекционной деятельностью Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Таныгина, предает m24.ru.

francok35 Клещ

По ее словам, активность клещей начинается с апреля и продолжится до конца июля. В Москве обычно регистрируют клещевой боррелиоз или болезнь Лайма.

Как отметила эксперт, «им можно заразиться в лесах и при употреблении сырого молока, особенно козьего (клещи присасываются к телу животных), поэтому сырое молоко летом лучше не пить».

На сайте столичного Роспотребнадзора в конце недели (до 25 марта — прим. ИА REGNUM ) будет размещен список прививочных пунктов, их адреса пока уточняются.

Напомним, в 2016 году было зарегистрировано 33 заражения клещевым боррелиозом в парках Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 15 марта из-за нетипично теплой погоды и отсутствия дождей зафиксирован первый случай укуса клещей. В Бронницах Московской области клещ обнаружен у домашней собаки после прогулки.