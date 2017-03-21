Москва, 21 марта, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Нефть марки Brent начала 20 марта укрепление, благодаря новой волне спекуляций на тему готовности ОПЕК и дальше сокращать объемы добычи. По слухам, все представители картеля готовы продлить действие квот, при условии участия нефтедобытчиков, не входящих в организацию, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Еще раньше источники в ОПЕК информировали, что объемы добычи могут сократить еще больше с июля 2017 года. И вот появились сообщения сразу от пяти источников о том, что рынку нужно более полугода для стабилизации ситуации в плане спроса и предложения», — пояснила Афанасьева.

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«Во всей это истории радует одно — даже растущие объемы добычи североамериканских сланцевиков не заставляют ОПЕК отступить от своего соглашения и не втягивают картель в новый виток «нефтяных войн». А это значит, что потенциал для восстановления цен есть, и следующей целью может стать отметка 52,30 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 21 марта мировые цены на нефть снижаются на фоне статистических показателей организации Baker Hughes из США о пополнении буров. На сегодняшний день цена бочки Brent упала на 0.60%. и стоит порядка 51.45 долларов. Баррель нефти марки WTI подешевел на 0.75% и торгуется за 48.94 долларов.