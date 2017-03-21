Москва, 21 марта, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Рейтинг самых выгодных автомобилей составлен специалистами компании Vincentric, сообщает 15 марта Life.ru.

Subito.it Mitsubishi i-MiEV

В основу рейтинга легли данные о цене ремонта, экономичности, расходов на содержание и обслуживание автомобиля в течение 5 лет. Автомобили разделены на классы в пяти сегментах.

В классе массовых автомобилей названы такие знакомые в России машины как Hyundai Elantra, Toyota Prius и Corolla. Согласно расчетам специалистов Vincentric, модель от Hyundai занимает верхнюю строчку, за пять лет хозяин автомобиля потратит около 1,8 млн рублей. Таким образом, он заплатит практически полную стоимость автомобиля. Лучшим среди электроавтомобилей назван Mitsubishi i-MiEV.

Среди премиальных автомобилей победила марка Audi, в список попали модели A3, A5 и TT. Попал сюда и Volvo S90, его содержание обходится владельцам примерно в 3,5 млн рублей.

Рейтинг выгодности среди массовых кроссоверов возглавил Subaru Outback, содержать его обходится в 2 млн рублей. Среди премиальных самыми выгодными названы Lexus NX200t и RX350. Infiniti QX60 назван самым выгодным в содержании полноразмерным внедорожником.

Компания Vincentric занимается оценкой расходов на содержание автомобилей, аналитический центр компании располагается в штате Мичиган. Специалисты компании ведут собственную базу данных, которая ежегодно обновляется.