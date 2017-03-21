Канберра, 21 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Подросток из Австралии был укушен крокодилом, после того как прыгнул в реку, чтобы произвести впечатление на девушку, сообщает Reuters.

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Инцидент произошел на севере страны — в штате Квинсленд. После случившегося подросток доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

18-летний юноша Лии де Паув познакомился с Софи Петерсон в студенческом общежитии. Подросток заявил, что туристы чаще становятся добычей крокодилов, чем местные жители, и он готов это доказать. Решившись, он прыгнул в реку и вцепился в крокодила.

«В тот же момент я ударил его по морде», — рассказал де Паув, лежа на больничной койке. «Мой второй удар пришелся крокодилу в глаз, затем я его отпустил», — добавил он.

Юноша получил серьезную травму левой руки и перенес операцию в больнице города Кэрнса.

«Я думаю, что он очень храбрый, потому что после случившегося он не падает духом», — отметила Петерсон, согласившаяся пойти на свидание с Паувом.

«Она красивая, заботливая и добрая», — считает раненый подросток, который после случившегося все-таки признал, что его поступок был глупостью.

Напомним, в Австралии участились случаи нападения крокодилов на людей, что связано с ростом популяции особей, которая с 3 тыс. в 1971 году увеличилась до 80−100 тыс. в наши дни.