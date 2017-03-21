Москва, 21 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 марта завершились небольшим минусом. По итогам дня цена на нефть марки Brent снизилась на 0,07%, до $51,62. В первой половине дня цена опускалась до $50,99 за баррель. На американской сессии котировки вернулись к уровню $51,91.

ptra Нефть

На нефтяном рынке царит неоправданность, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Трейдеры не знают, покупать или продавать фьючерсы. С одной стороны, ОПЕК заявила, что собирается продлить соглашение по сокращению добычи нефти на вторую половину года. С другой стороны, еженедельно увеличиваются запасы сырой нефти и количество буровых установок в США.

Сегодня, 21 марта, баррель Brent стоит $51,80. Пока американский доллар не может нащупать опору под ногами после заседания ФРС США, цена на Brent останется торговаться выше $50.

21 марта техническая картина благоприятная для покупателей. В Азии они пытаются вернуться к уровню $52. Сегодня можно рассматривать повышение котировок до $52,45.

Читайте также: «Нефть будет дорожать»