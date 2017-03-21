Краснодар, 21 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Футболисты сборной России прилетели в Краснодар и уже начали подготовку к товарищеским матчам со сборными Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 и 28 марта соответственно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФК «Краснодар» 21 марта, накануне спортсмены провели первую тренировку на поле Академии краснодарского клуба.

Fckrasnodar.ru Тренировка сборной России по футболу

Участие в ней из-за травмы не принял Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев. Зато в составе сборной потренировались два игрока «горожан» — защитник Роман Шишкин и полузащитник Юрий Газинский.

Напомним, что под знамена сборной России также были призваны еще два представителя краснодарского клуба, голкипер Станислав Крицюк и нападающий Фёдор Смиолов, но из-за повреждений они не принимают участия в тренировках.

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Акинфеев не поехал в Краснодар из-за травмы пальца

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черкесов надеется на аншлаг на трибунах стадиона «Краснодар» во время матча национальных команд России и Кот-д'Ивуара.

«Болельщикам понравилась прошлая игра сборной здесь», — заявил Черчесов журналистам.

Рулевой сборной добавил, что новый капитан команды будет определен в ближайшие дни, пишет «Р-Спорт». Напомним, в середине марта защитник ЦСКА Василий Березуцкий объявил, что приостанавливает выступления за сборную.

Встреча российской сборной с командой Кот-д'Ивуара состоится в Краснодаре 24 марта. Билеты на товарищеский матч поступили в продажу за месяц до футбольной баталии. Их стоимость варьируется от 400 до 5 тыс. рублей. А 28 марта в Сочи пройдет матч с бельгийской сборной.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стадиона «Краснодар» было начато в 2013 году. Открытие спортивной арены состоялась 9 октября 2016 года матчем сборных России и Коста-Рики, на котором российские спортсмены уступили соперникам со счетом 3:4.