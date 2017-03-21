Москва, 21 марта, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Российская сторона приступила к поставкам в Китай систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенёв. Однако позже Гутенев опроверг свои слова, отметив, что речь пока идет не о поставках, а о производстве комплексов.

Mil.ru С-400 «Триумф»

«Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы», — сообщил Гутенев в эфире радио «Эхо Москвы».

Депутат добавил, что комплексами С-400 «Триумф» интересуются Индия и Турция. Эти страны «стоят в очереди», пояснил он. Вместе с тем о подробностях поставок Гутенев не сообщил, а позже опроверг свои слова, передает 21 марта РЕН ТВ.

«Речь пока идет о производстве, а не поставках», — отметил он, говоря о ходе выполнения контракта на поставку комплексов «Триумф» Пекину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года стало известно о том, что первым иностранным заказчиком, который сможет приобрести для своих вооруженных сил новейшие российские комплексы ПВО С-400 «Триумф», станет Китай — принципиальное согласие на сделку дал президент России Владимир Путин.

В 2015 году между Москвой и Пекином был заключен договор на поставку 4 дивизионов С-400. Предположительно сумма сделки составила $3 млрд.

В июне 2016 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что китайская сторона сможет получить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» не ранее 2018 года. Приоритет в этом случае отдается снабжению российской армии, о чем извещаются и зарубежные партнеры, пояснил он.

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В феврале 2017 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заявил о том, что Россия приступила к производству зенитных комплексов С-400 для Китая. Кроме того, в 2017 году ожидается подписание контракта на поставку комплексов с индийской стороной. По словам Кладова, многие страны хотели бы приобрести у России современный комплекс ПВО. «Желающих много. Целый ряд стран выражают желание», — отметил он.

До последнего времени системы «Триумф» не экспортировались Россией, так как имеющиеся производственные мощности выполняли заказы отечественной армии. В настоящее время ударными темпами идет перевооружение на новый ЗРК — на вооружении стоят до 37 дивизионов С-400, а к 2020 году их количество должно возрасти до 56.

Зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» разработаны концерном ПВО «Алмаз-Антей». Как отмечают военные специалисты, новый комплекс в несколько раз превосходит С-300 по ряду параметров, в частности помехозащищенности, скорострельности, дальности и числу поражаемых целей. Комплекс способен поразить цели, движущиеся на высоте 50 км со скоростью до 3 км/сек. Системы С-400 «Триумф» находятся на боевом дежурстве в Сирии.

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