Токио, 21 марта, 2017, 07:50 — ИА Регнум. В Японии на пять дней раньше, чем обычно, начался сезон цветения сакуры — первые цветки раскрылись на «контрольном» дереве в храме Ясукуни в Токио даже раньше, чем на юге страны, сообщает Kyodo.

Emihonot.seesaa.net Храм Ясукуни в Токио

Впервые за последние девять лет сакура в Токио зацвела раньше, чем на юге страны, при этом второй год подряд цветки распускаются раньше, чем в обычные сроки.

Цветения вишневых рощ метеорологи начинают ждать с начала марта. В южных регионах Японии сакура может начать цвести и в конце февраля. В среднем, рощи покрыты цветами до конца апреля.

В это время сады Японии, где цветут сакуры, наводнены туристами и местными жителями — тысячи людей приходят в парки и устраивают под деревьями пикники. В 2017 году начало сезона цветения сакуры омрачил дождь.

Позже всех цвести начнет сакура на севере главного острова Хонсю и Хоккайдо — в начале апреля.