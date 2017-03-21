Вашингтон, 21 марта, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничительных мер против Северной Кореи. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источник в американском руководстве.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

«Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций, которые отрежут Северную Корею от глобальной финансовой системы», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что речь идет о мерах по усилению давления в отношении китайских банков и компаний, которые ведут дела с КНДР, а также усиления защиты США, Южной Кореи и Японии.

По данным агентства, госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы уже лично предупредил руководство Китая о последствиях ведения бизнеса с КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Северной Кореи с начала 2017 года провели ряд испытаний, в том числе несколько запусков баллистических ракет.

Так, в субботу, 18 марта, власти КНДР сообщили об успешном испытании нового ракетного двигателя. Присутствовавший на мероприятии Ким Чен Ын заявил в связи с этим о новом рождении ракетной промышленности КНДР.

6 марта и 12 февраля с территории КНДР были проведены запуски баллистических ракет, которые упали в воды Японского моря. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна.

Читайте также: Трамп: Лидер КНДР Ким Чен Ын «действует очень-очень плохо»