Радио REGNUM: первый выпуск за 21 марта
Москва, 21 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- НАТО отменил военную агрессию России против Прибалтики;
- Польские парламентарии хотят снести еще 500 советских памятников;
- Киев закрыл на пять лет въезд сербским политикам за визит в Крым;
- СБУ готовит документ о запрете Самойловой въезжать на Украину;
- «Усиливать частные банки никто не хочет»: ЦБ меняет механизм санации;
- С платного на бесплатное: об очередных новациях в образовании.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/244