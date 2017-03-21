Берлин, 21 марта, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Согласно прошлогодним данным, Социал-демократическую партию Германии поддерживали в основном граждане от 40 до 70 лет, в 2013 году каждый третий избиратель СДПГ был старше 60 лет, но сейчас ситуация меняется, отмечает Spiegel.

Michael Weiss Мартин Шульц

В конце 2016 года, когда Мартин Шульц еще не выдвинул свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ и председателем партии был Габриэль Зигмар, партию СДПГ поддерживало 23% молодых людей от 18 до 29 лет. Как только Габриэль Зигмар подал в отставку, а Мартин Шульц должен был перенять пост председателя, партия заручилась поддержкой 38% молодежи.

Партия Зеленых и Левых, которых всегда поддерживала молодежь, начали терять голоса. Статистические данные не могут указать на то, перешли ли молодые люди на сторону социал-демократов от партии Зеленых и Левых или просто активизировались и начали участвовать в политической жизни страны, пишет Spiegel.

С момента выдвижения Мартина Шульца на пост канцлера в партию вступило 10 тыс. человек, половина из них — граждане моложе 35 лет.

«Он всегда прислушивается к идеям молодых людей и открыт на наши предложения», — отмечает глава молодежной организации СДПГ Jusos.