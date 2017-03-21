Вашингтон, 21 марта, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Более 800 пострадавших и родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск в суд против властей Саудовской Аравии, передаёт газета The Hill.

slagheap Трагедия 11 сентября 2001 г

По информации издания, истцы обвиняют правительство Саудовской Аравии в оказании поддержки террористам, организовавшим атаку на Нью-Йорк.

«Власти Саудовской Аравии предоставили «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) существенную материальную поддержку и ресурсы», — приводит газета слова одного из пострадавших.

Напомним, в сентябре 2016 года Конгресс США принял «Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма», который позволяет родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию — ближневосточная страна, как считают многие в штатах, косвенно причастна к деятельности бывшего «террориста №1» Усамы Бен Ладена и организованной им террористической атаке на США.

Эр-Рияд выступил с протестом, пригрозив в случае подписания закона президентом США вывести из страны все свои активы на $750 млрд. После этого Барак Обама воспользовался правом вето и отклонил закон, однако Сенат и Палата представителей смогли преодолеть вето, что произошло впервые за два президентских срока Обамы.

Первый же иск к властям Саудовской Аравии был подан в США через два дня после утверждения закона.

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