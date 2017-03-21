Вашингтон, 21 марта, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Министерство национальной безопасности США будет держать в курсе ситуации с введением ограничений на провоз электронных устройств на борту самолётов. Об этом заявил журналистам и. о. заместителя помощника главы ведомства Дэвид Лапан.

Minsvyaz.ru Гаджеты, которым анулировали билеты на американские авиалинии

«Мы не комментируем возможное применение мер безопасности, но будем держать вас в курсе», — приводит слова представителя МНБ телеканал RT.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что власти США планируют ввести запрет на перевозку большинства электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих примерно из десятка стран. О данном решении может быть объявлено уже 21 марта.

Как сообщил агентству Reuters представитель Белого дома, запрет не будет распространяться на мобильные телефоны. В список запрещённых гаджетов попадут только крупные устройства.

Подробностей о том, какие именно страны затронет запрет и чем обусловлено введение таких ограничений, не озвучивается. Вместе с тем отмечено, что данная мера не связана с террористической угрозой.