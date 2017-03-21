Москва, 21 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум. С 15 по 21 мая в Москве в Музее современного искусства и еще на шести площадках включая Российскую государственную библиотеку для молодежи пройдет фестиваль «КомМиссия», который собирает любителей рисованных историй уже в шестнадцатый раз.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Посетите волшебную стену Диснея (Израиль).

Искусство комиксов, до недавнего времени остававшееся ящиком Пандоры для россиян, набирает обороты. Все больше рисованных историй появляется на полках книжных лавок, а Сеть каждый день пополняется новыми образцами современного искусства. Специализированные магазины плодятся как грибы после дождя. Немудрено, что комиксы собирают целые фестивали.

Впервые в России фестиваль комиксов был организован в Москве в 2002 году и получил запоминающееся название «КомМиссия». Главной «миссией» фестиваля стало продвижение в массы так называемого девятого искусства. Первоначально мероприятие должно было стать одноразовой выставочной акцией. Но к счастью многих комиксистов, в мае фестиваль отметит уже свой шестнадцатый день рождения. Главным нововведением 2017 года станет ярко выраженная многозональность: фестиваль пройдет сразу на семи тематических площадках.

Алексей Трошин Otto Dix (Обложка комикса победителя конкурса фестиваля КомМиссия)

Что же стало двигателем такого прогресса и почему все больше любителей комикса стремится попасть на фестиваль? Пожалуй, ответ кроется в грамотной организации «КомМиссии». Около дюжины человек трудится над созданием фестиваля, каждый отвечает за свое направление и мероприятие.

«У нас есть постоянное ощущение, что «КомМиссия» должна быть — нас вдохновляют художники и читатели, требующие ежегодного продолжения банкета, некого творческого и образовательного пространства для авторов и читателей. Сейчас в Москве много масштабных развлекательных комикс-конвентов. «КомМиссия» же уникальна тем, что, прежде всего, нацелена на создание сообщества художников: развивающихся, помогающих друг другу, взаимодействующих с читателем», — говорит Катарина Мор, координатор русской программы фестиваля.

Главным событием фестиваля является конкурс создателей рисованных историй. Традиционно до начала мероприятия на сайте «КомМиссии» публикуются работы конкурсантов, где все желающие могут отдать свой голос за наиболее приглянувшуюся работу. Путем такого голосования выбираются Народные Любимцы. Помимо этого, художниками-участниками фестиваля выбираются Лучший Комикс, Лучшая Манга (японский комикс) и Лучший Стрип (лента из 3−4 кадров, выстроенных в ряд либо в квадрат).

Вельга Огни (Обложка комикса победителя конкурса фестиваля КомМиссия)

Лучшие работы, участвующие в конкурсе, попадают в выставочную программу фестиваля. Они вносятся в каталог, а также распечатываются в больших форматах, таким образом представ взглядам всех гостей фестиваля. Создатели этих работ становятся участниками «Аллеи авторов», на которой с ними могут пообщаться в неформальной обстановке все желающие. К тому же, на «Аллее» можно приобрести малотиражный комикс или скетч себе на память.

Немалую помощь становлению «девятого искусства» в России оказывает возможность встречи начинающих авторов с издателями в неформальной обстановке фестиваля. Конкурс в некоторой степени показывает, какая работа может быть интересна публике, а над чем стоит еще потрудиться, прежде чем думать о тиражных изданиях.

Настя Данилова Смарт (Обложка комикса победителя конкурса фестиваля КомМиссия)

На выставке также будут представлены работы зарубежных художников. Произведения, показанные здесь, регулярно вывозят в регионы России. Поэтому не только московские любители комиксов могут увидеть частичку «КомМиссии».

Петербургская художница Мария Конопатова уже более десяти лет ежегодно участвует в «КомМиссии» и неоднократно становилась ее лауреатом: «В этом году участвую в конкурсе с шестым эпизодом своего нынешнего проекта «На обочине мира». Это история о гоночных соревнованиях в потустороннем мире среди демонов, в которых вынужден участвовать человек, главный герой, — делится конкурсантка. — У фестиваля очень много мероприятий, которые длятся несколько дней. Я стараюсь приезжать на заключительный уикенд, когда мастер-классы и лекции уложены в насыщенную программу. Ну и конечно, одной из главных причин посетить фестиваль для меня всегда была встреча с друзьями-комиксистами, художниками, авторами и организаторами».

Мария Конопатова Рекламный плакат мультфильма «Концерт Огня» по мотивам одноименного комикса

Ранее ИА REGNUM писало, что сейчас Мария собирает средства на анимационную экранизацию комикса «Концерт огня», участвовавшего в конкурсной программе «КомМиссии» в 2013 году.

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Что же касается основной программы фестиваля, то она будет более чем насыщенной. Среди главных гостей — Алекс Симмонс. Перу сценариста принадлежат истории культовой серии Арчи-комикс. В них рассказывается о группе вымышленных подростков, среди которых и главный герой Арчи, завоевавший сердца читателей еще в далеком 1941. Многие слышали о легендарном фестивале Comic Con, который проводится в Нью-Йорке. Алекс Симмонс пошел дальше и решил популяризовать комиксы среди детей, организовав Kids Comic Con.

Archie Comic Publications, inc Барак Обама и Сара Пейлин на обложке Комикса Арчи

Персональную выставку представит яркий автор Мигель Бриева, чьи работы неоднократно публиковались в таких культовых журналах, как Rolling Stone, El Jueves и Cinemanía. Как художник-карикатурист Мигель Бриева прославился благодаря своим рисункам в стиле рекламы 1950-х-60-х гг. Эти работы затрагивают остросоциальные темы и высмеивают современное общество потребления.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Воля

Для любителей европейского комикса на фестивале будет представлены разнообразные экспозиции. В первую очередь, это «юбилейная» выставка работ итальянского художника Уго Пратта — автора комиксов о Корто Мальтезе, снискавших мировую популярность. В России персонаж одноименного цикла графических новелл стал известен благодаря полнометражному мультфильму «Погоня за золотым поездом». Действия анимационного фильма отчасти разворачиваются на территории революционной России. По мнению ряда искусствоведов, одним из прототипов образа Корто Мальтезе стал образ Остапа Бендера. В этом году издательство «Бумкнига» напечатает первый том приключений знаменитого авантюриста на русском языке. Презентация издания должна пройти в рамках фестиваля.

Cong S.A Корто Мальтезе на иллюстрации Lo Yankee, «J’avais un rendez-vous» (Я встречался фр.), 1994

Познавательной будет выставка «Линии фронта», подготовленная художниками из Сербии, Франции и России. Здесь будут представлены основанные на реальных событиях истории посвященные Первой мировой войне и на чалу XX века.

Пути войны. Работа с выставки «Линии фронта» фестиваля КомМиссия

На фестивале можно будет познакомится с кадрированной версией истории Чешской Республики, каждый том которой воплощает комикс-версию одного из ключевых моментов в современной истории Чешской Республики, воссозданный лучшими представителями молодого поколения чешских комиксистов по сценариям Павла Косатика.

Найдется место на мероприятии и для тех, кто еще не умеет создавать комиксы, но хотел бы себя попробовать в этом. В рамках образовательной программы пройдут различные лекции и мастер-классы, на которых все желающие смогут примерить на себя роль художников и сценаристов. Мастера своего дела приоткроют завесу тайны и поделятся секретами по созданию комиксов.

Люси Ломова Страница из комикса, посвященного истории Чехии

Еще одной важной частью фестиваля станет Вторая российская конференция исследователей комиксов «Изотекст». Цель этого мероприятия — повышение научной инициативы отечественных исследователей в области комиксов. Здесь выступят как исследователи культуры рисованных историй различных стран, так и исследователи потенциала рисованных историй в области философии, лингвистики, педагогики и т.д. Первая конференция прошла в рамках фестиваля в 2016 году. Сборник статей по материалам, прошлогоднего мероприятия доступен на сайте ИА REGNUM и в группе мероприятия в Facebook. Подать заявку на участие в конференции можно до 24 апреля.

Организаторы фестиваля позаботились и о тех посетителях, которые не готовы изучать искусство комиксов, но любят их читать. Развлекательная программа включит в себя ряд мероприятий от косплей-шоу по мотивам любимых комиксов и мультфильмов до барахолки, на которой все желающие смогут продать либо обменять свои книги с рисованными историями.

ИА REGNUM считает «девятое искусство» неотделимой частью русской культуры, а современный комикс — наследником традиции лубка и иконы с последовательным изображением истории. Агентство и впредь будет информировать своих читателей о наиболее важных событиях первого российского фестиваля рисованных историй «КомМиссия».