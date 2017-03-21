Париж, 21 марта, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от оппозиционной партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, комментируя ситуацию вокруг воссоединения Крыма с Россией, напомнил о принятых решениях по признанию независимости отделившегося от Сербии края Косово и Метохия.

European People's Party Франсуа Фийон

«Мы ведь тоже изменяли границы, когда, например, признали независимость Косово», — заявил политик в ходе дебатов в ночь на 21 марта, транслируемых телеканалом TF1.

Франсуа Фийон подчеркнул, что «существует фундаментальный принцип, заключающийся в праве народов самостоятельно определять свою судьбу», и есть границы, которые в своё время были установлены «неприемлемым для народа образом».

Отметим, что экс-премьер Франции Франсуа Фийон, будучи бесспорным фаворитом президентских выборов, стал стремительно терять рейтинг на фоне обвинений в фиктивном трудоустройстве своей супруги. В середине марта было начато официальное расследование в отношении кандидата в президенты.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума о самоопределении. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.

Автономный сербский край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН.