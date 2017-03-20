Москва, 21 марта, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Арбитражный суд удовлетворил иск Музея Востока о расторжении договора с Международным центром Рерихов (МЦР) о безвозмездном пользовании зданием усадьбы Лопухиных в Москве. Об этом сообщил юрист музея Юрий Избачков, передаёт телеканал RT.

Roerichs.com Макет Усадьбы Лопухиных

По его словам, ранее МЦР занимал усадьбу по договору аренды, однако впоследствии не смог исполнять его условия. С 2014 года город предоставлял усадьбу МРЦ по договору о безвозмездном пользовании, а в 2015 году году она была передана в федеральную собственность и позднее Музею Востока для создания Музея Рерихов.

«Встал вопрос, каким образом его организовать — либо два музея на одной территории, либо один. Потом стало понятно, что у МЦР финансовое состояние никакое, — пояснил Избачков. — Для организации там государственного музея препятствовал договор пользования, в результате его расторгли».

Сообщается, что апелляция, поданная Международным центром Рерихов, будет рассматриваться в конце мая 2017 года. До момента вынесения решения по ней Министерство культуры не имеет права выселять МЦР из здания.

Как передавало ИА REGNUM, в начале марта в Международном центре Рерихов прошли обыски, организованные в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве в Мастер-банке. Бывший совладелец банка Борис Булочник, объявленный в международный розыск, являлся главным спонсором и покровителем центра Рерихов.

В ходе обыска в качестве вещественных доказательств было изъято около 200 экспонатов, которые в настоящее время находятся в Музее Востока.

Представители МЦР назвали проведённый обыск «вооружённым захватом», якобы инициированным Министерством культуры. В центре утверждают, что представители ведомства принимали активное участие в следственных действиях и указывали, какие именно картины следует изъять.

Напомним, здание центра Рерихов расположено в Малом Знаменском переулке в Москве. Центр является международной общественной организацией, в музее представлено художественное и религиозно-философское наследие семьи Рерихов.

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