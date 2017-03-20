Пекин, 21 марта, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 19 марта прибыл со вторым официальным визитом в Китай, целью которого является укрепление торговых связей между двумя государствами, передает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на телеканал CNTV.

Kremlin.ru Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху, прибивший в рамках крупнейшей израильской бизнес-делегации, когда-либо посещавшей Китай, проведет встречи с рядом крупнейших китайских политиков, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

«Я прибыл с официальным визитом в Китай по приглашению правительства КНР. Я встречусь с главой государства, премьером, и мы отметим 25 лет отношений Израиля с великой державой», — заявил Нетаньяху перед своей поездкой.

Торговые вопросы играют ключевую роль его визита. Его сопровождают 90 бизнесменов. Они встретятся с главами крупнейших китайских корпораций, включая руководителя интернет-гиганта Baidu.

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Кэцяном, премьер Нетаньяху, несомненно, затронет вопросы ближневосточной политики, особенно касающиеся Сирии и Ирана, сообщает газета.

«Это также возможность для премьер-министра очертить, чего именно хочет Израиль от сотрудничества с Китаем, а также чего хочет Израиль от инвестиций Китая», — заявил представитель Израильско-китайской торговой палаты. «Очень важно, чтобы это было ясно озвучено крупнейшей политической персоной Израиля».

Израиль и Китай также в рамках двусторонних встреч подпишут ряд экономических контрактов в ожидании соглашения о свободной торговле с Китаем в июле.

Напомним, что в прошлый раз Нетаньяху посещал Китай в 2013 году, где выступал с идеей о подписания соглашения о свободной торговле с Поднебесной в целях открытия для израильских экспортеров китайских рынков.