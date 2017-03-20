Четверо рабочих погибли при обрушении на цементном заводе в Китае
Чжанчжоу, Китай, 21 марта, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при обрушении на цементном заводе в городе Чжанчжоу китайской провинции Фуцзянь в понедельник, 20 марта, передает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
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Город Вэньчжоу провинции Чжэцзян, КНР
Инцидент произошел в результате обрушения навеса на цементной фабрике Zhongda в пригороде Куйян уезда Наньцзин, оставив под завалами четырех рабочих, передает общественный департамент уезда.
Трое пострадавших погибли на месте, еще один скончался в госпитале, передает агентство. По факту происшествия начато расследование.
Напомним, что ранее в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян обрушилось четырехэтажное здание.