Чжанчжоу, Китай, 21 марта, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при обрушении на цементном заводе в городе Чжанчжоу китайской провинции Фуцзянь в понедельник, 20 марта, передает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Boiler Bro Joe Город Вэньчжоу провинции Чжэцзян, КНР

Инцидент произошел в результате обрушения навеса на цементной фабрике Zhongda в пригороде Куйян уезда Наньцзин, оставив под завалами четырех рабочих, передает общественный департамент уезда.

Трое пострадавших погибли на месте, еще один скончался в госпитале, передает агентство. По факту происшествия начато расследование.

Напомним, что ранее в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян обрушилось четырехэтажное здание.