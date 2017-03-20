Луганск, 20 марта, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Инвесторы из Российской Федерации проявили интерес к созданию в ЛНР птицефабрики и цеха по переработке плодово-ягодной и овощной продукции. Об этом сегодня, 20 марта, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Руслан Сороковенко, передает ИА REGNUM.

crimeapress.info Лидеры ЛНР и ДНР едут в Крым

«Часть из этих проектов (инвестиционных проектов ЛНР — ИА REGNUM ) заинтересовала крупный бизнес РФ. Буквально на этой неделе уже приезжают представители, с которыми мы будем обсуждать вопрос об открытии на территории республики цеха по переработке плодово-ягодной и овощной продукции. То есть это будет соковая линия, возможно, это будет мини консервный завод», — предположил Сороковенко.

По его словам, в ЛНР также приедет российский инвестор, «которого очень заинтересовали проекты открытия на территории республики одной-двух птицефабрик по направлениям: мясо птицы и яйцо птицы». «Инвестиционные проекты уже Министерством сельского хозяйства были высланы на электронные адреса крупного бизнеса, они рассмотрены. Сейчас заинтересовал пока только один проект, но я думаю, что когда представители России приедут, и мы им проведем экскурсию, мы сможем убедить их в целесообразности инвестирования денег в нашу республику и открытия у нас как минимум двух птицефабрик. Ещё возможен вариант по направлению плодово-ягодной и овощной продукции в части развития тепличного хозяйства», — рассказал Сороковенко.

При этом он сообщил, что ДНР, ЛНР и Крым планируют создать совместное предприятие, которое будет решать вопросы взаимодействия бизнеса в условиях статуса непризнанности и санкционного режима.

«Сейчас создается предприятие, которое будет называться «Экономический союз Крым — Донбасс». Предприятие будет заниматься организационными вопросами взаимодействия различных бизнесов, собственники которых боятся тех или иных санкций со стороны мировой общественности. И вот через это предприятие будет осуществляться всё взаимодействие по всем экономическим направлениям — взаимодействие Донбасса с Россией, Донбасса с Крымом», — добавил Сороковенко.

Он уточнил, что совместное предприятие станет аналогом банка ЛНР, «через который мы осуществляем все платежи между Госбанком и другими странами».

«Думаю, после его (проекта) реализации проблема с нашей промышленностью, с нашим аграрным сектором будет исчерпана. И у большинства людей, которые на сегодняшний день заинтересованы в нашей продукции, но по причине боязни санкций не рискуют заключать с нами торговые договоры и вести с нами бизнес, я думаю, эта проблема исчезнет. И как раз тогда и появится возможность для развития нашей промышленности», — пояснил чиновник.

Министр также проинформировал, что представители ЛНР в ходе визита в Крым договорились с крымскими виноделами о поставках вина, фруктов и овощей в республики Донбасса по минимальным ценам.

«Достигнута предварительная договоренность. Проведены переговоры с производителями крымских вин с целью поставки на территорию республики продукции крымских виноделов с установлением особой цены, то есть максимум — минимальный для жителей ЛНР», — подытожил Сороковенко.

Кроме того, начальник отдела координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, государственных целевых программ Министерства экономического развития ЛНР Станислав Дупленко рассказал, что более 10 предприятий из Ростовской области РФ заявили о намерении принять участие в инвестиционном форуме и выставке достижений народного хозяйства «ВДНХ ЛНР — 2017».

«Всем было очень интересно, потому что все понимают, что наш рынок имеет производственный потенциал, большой интерес и возможности для развития. Можно сказать, что более десятка предприятий Ростовской области, которые изъявили желание поучаствовать», — сказал Дупленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Ялте на заседании интеграционного комитета «Россия — Донбасс» глава ДНР Александр Захарченко заявил, что предприятия ДНР наращивают экспорт своей продукции на рынок Российской Федерации.

«Сегодня мы занимаемся восстановлением старых экономических связей. Мы переходим на российские рынки, российское сырье. Уже пошли первые партии товаров в Российскую Федерацию. Все больше продукции, производимой в ДНР, уходит на российский рынок», — сказал Захарченко.

Также глава ДНР отметил полный разрыв торговых и экономических связей с Украиной после национализации частных предприятий Донбасса.

«1 марта мы ответили на агрессивные действия Украины и перевели предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, во внешнее государственное управление. Уголь на Украину мы больше не поставляем. Действия Украины 2 дня назад (15 марта), направленные на введение полной транспортной блокады, только укрепили нашу веру в то, что мы все делаем правильно. После окончательного экономического и уже транспортного отмежевания Украины от республик Донбасса мы стали полностью автономны от экономики Украины. Республики Донбасса обрели полную экономическую независимость», — считает Захарченко.

Напомним, с 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях Донбасса. В опубликованном списке Совмина ДНР 43 предприятия. Большая часть из них принадлежит группам СКМ и «Метинвест» (украинского олигарха Рината Ахметова и российского бизнесмена Вадима Новинского), корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) российского бизнесмена Александра Катунина, корпорации Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, бизнеса из Швейцарии и Франции.

Как сообщалось, 7 марта глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что в Донбассе к введению внешнего управления на предприятиях частного бизнеса готовились ещё с 2014 года.

«Мы приняли решение, что украинских предприятий больше здесь (в ЛНР — ИА REGNUM ) не будет. Я еще в 2014 году объявлял этот вектор, куда мы идем, чтобы прийти к тому, о чем мы мечтали и думали за год, понадобилось 2,5 года», — сказал Плотницкий. Он заверил, что предприятия ЛНР будут работать на рынок РФ.

«Мы меняем направленность своей работы. Мы начинаем работать на Российскую Федерацию и на другие страны. Ведь основная наша промышленность — более 80% — и до войны была направлена на Российскую Федерацию, поэтому ничего такого суперсерьезного не происходит», — считает Плотницкий.