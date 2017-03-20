Варшава, 20 марта, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Около 500 советских памятников могут быть уничтожены в Польше, если будут приняты поправки закона о декоммунизации, подготовленные верхней палатой польского парламента, сообщает RT.

Жители Варшавы встречают своих освободителей — солдат Красной Армии и 1-й армии Войска Польского. 17 января 1945 года

Весной 2016 года в Польше был принят закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду «тоталитарных» режимов в названиях географических объектов.

Новые поправки к этому закону, предложенные партией «Право и справедливость», лидером которой является Ярослав Качиньский, направлены на запрет еще и памятников, «прославляющих коммунизм».

По мнению инициаторов законопроекта, в Польше надо уничтожить 490 монументов. Не коснется обновленный закон только монументов, не находящихся на всеобщем обозрении.

Напомним, это уже вторая попытка расширить закон о декоммунизации. Первый проект был отозван, предположительно, из-за формулировки, упоминающей украинский и литовский национализм.

Тогда предлагалось «бороться» с памятниками фашизма, немецкого нацизма, украинского и литовского национализма, прусского, российского и немецкого милитаризма.

Тогда упоминание украинского и литовского национализма рядом с фашизмом вызвало резкую реакцию Киева и Вильнюса.