Москва, 20 марта, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом консенсусом не ознаменовались. Состояние американской экономики и роль США в НАТО останутся центральными проблемами, которые будут беспокоить американского президента, и вопросы внешней политики, в том числе по направлению Украины и России, отойдут на второй план. В этом отношении можно считать, что для Москвы встреча лидеров Германии и США стала обнадёживающей. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Сергей Рыбаков 20 марта на телеканале ТВЦ в рамках передачи «Право голоса».

Bundesregierung.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

«Я думаю, встреча обнадёживающая для нас. Она, может быть, даже менее обнадёживающая для Трампа, потому что ему очень долго придётся уговаривать, а может, даже давить на Европу во главе с Германией, чтобы она экономически перестала сидеть на шее у Америки — в отношении НАТО и так далее — но для России было продемонстрировано, что оба лидера этого (урегулирования) хотят», — заявил Рыбаков.

В ближайшей перспективе внимание президента США будет сосредоточено на экономических и финансовых отношениях с Германией, подчеркнул сенатор, и эта тема будет в значительной степени затмевать другие вопросы.

«Когда Трамп ехал (на встречу — прим. ИА REGNUM ), он меньше всего думал про (внешнеполитические аспекты — прим. ИА REGNUM ) НАТО, про Россию и Украину. Он думал об одном — об отрицательном сальдо торговли США с другими странами», — заявил парламентарий.

«Потому что у Германии — 75 млрд в пользу Германии. Китай — 367 млрд, и даже какая-то там Мексика — 60 млрд. На самом деле в голове у Трампа вот эти цифры, и он пришёл к власти, хотя и используя, конечно, популистские приёмы и пытаясь отвечать (запросам — прим. ИА REGNUM ) большинства электората… но, кроме того, и с мыслями, как спасать Америку в экономическом смысле», — подчеркнул Рыбаков.

Сенатор убежден, что президенту США в силу сложившейся ситуации придётся проявить большую политическую гибкость и, в частности, попытаться выполнить основные пункты своих предвыборных обещаний. В этом смысле, несмотря на то, что Трампу удалось добиться от Меркель обещания выполнить взятые на себя обязательства и увеличить размер платежей в НАТО до 2% ВВП к 2024 году, пересмотр условий межстранового взаимодействия в рамках НАТО и положения США в мировой экономике останутся в центре внимания новой американской администрации, считает Рыбаков.

«Мы видим, как Трамп пытается всё-таки вырулить на свои предвыборные обещания, потому что он понимает, что в Америке не выполнять предвыборные обещания смерти подобно — он не может их совсем выкинуть. Но ему очень тяжело. Сопротивление огромное», — констатировал он.

Напомним, что 17 марта между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом состоялись переговоры. В ходе встречи Меркель заявила, что Германия обязуется достичь уровня расходов на оборону в размере 2% от валового внутреннего продукта до 2024 года.