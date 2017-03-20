Африн, Сирия, 20 марта, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Российские военные собираются создать постоянную базу на северо-западе Сирии, сообщает агентство Reuters.

Kurdishstruggle Боец курдского «Отряда народной самообороны» (YPG)

По информации агентства, российские военные заключили соглашение с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG), контролирующими территорию сирийского Курдистана.

По данным агентства Reuters, соглашение включает военную подготовку курдских ополченцев из YPG российскими специалистами.

Ранее официальный представитель курдских ополченцев Ридур Халиль заявил, что Россия и курдские «Отряды народной обороны» заключили соглашение о борьбе с терроризмом, предусматривающее российское военное присутствие в районе города Африн в сирийском Курдистане.

По его словам, российские военные уже доставили в район Африна транспорт и бронетехнику.

Стоит отметить, что Турция считает YPG «террористической» организацией, связанной с отрядами «Рабочей партией Курдистана», воюющими на территории Турции.

Ранее YPG пользовалась поддержкой, включая военную, со стороны США, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил за это Вашингтон в «связях с террористами».