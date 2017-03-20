Москва, 20 марта, 2017, 20:28 — ИА Регнум. В 2017 году системы капитального ремонта многоквартирных домов заработали по всей стране, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин.

Ржавые трубы

«Важнейшим элементом контроля качества станет участие жителей в подписании акта выполненных работ по капитальному ремонту дома», — заявил Александр Сидякин, выступая на круглом столе «Совершенствование законодательного регулирования отношений по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом решения Конституционного суда Российской Федерации».

«В октябре 2016 года начали платить взносы на капитальный ремонт в Крыму и Севастополе. Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года в рамках региональных программ капитального ремонта завершен ремонт в более чем 41 тыс. многоквартирных домов (41 424) общей площадью 134,98 млн кв. метров. Это почти в два раза больше, чем за два предыдущих года», — отметил парламентарий.

По его словам, собираемость взносов на капремонт в 2016 году составила 85%, против 77% в 2015 году.

«На сегодня можно констатировать, что система капремонта состоялась. Законодательство на федеральном уровне сформировано, и требуются лишь отдельные доработки», — подчеркнул Александр Сидякин.

Он напомнил, что за 2015−2016 г.г. сокращен с двух лет до одного года срок формирования фонда капитального ремонта у регионального оператора в «общем котле» и перехода на специальный счет многоквартирного дома.

Преимущественно по инициативе партии «Единая Россия» появилась возможность проведения в процессе капитального ремонта реконструкции конструктивных элементов, направления средств на капремонт на реконструкцию и восстановление домов после стихийных бедствий, введен инструмент для обеспечения сохранности средств специальных счетов от инфляции — специальный депозит.

Относительно появившейся информации в СМИ о том, что в региональных банках, у которых была отозвана лицензия, были специальные счета ТСЖ (ТСН), Александр Сидякин напомнил, что если бы по настоянию фракции «Единая Россия» законодательно не было установлено требование к уставному капиталу банков в 20 млрд рублей, то пострадавших могло быть значительно больше.

«Мы видим те случаи, которые возникают со спецсчетами, фиксируем поступающие обращения от активных собственников. По ним будет выработано системное решение, связанное прежде всего с повышением финансовой устойчивости кредитных организаций», — заключил депутат.