Вашингтон, 20 марта, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Директор ФБР Джеймс Коми опроверг заявления президента США Дональда Трампа о прослушивании его штаб-квартиры в Trump Tower во время избирательной кампании 2016 года, 20 марта сообщает Reuters.

Pinterest.com Часы «Trump Tower» на пятой авеню в Манхэттене, Нью-Йорк

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«Что касается президентских твитов о вероятном прослушивании телефонных разговоров, организованном предыдущей администрацией, я не располагаю информацией, которая подтверждает справедливость этих твитов», — сказал Коми.

Коми добавил, что министерство юстиции США также не обладает информацией, подтверждающей обвинения Трампа в отношении предыдущей администрации.

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Напомним, в начале марта министр национальной безопасности США Джон Келли заявил, что Трамп может предъявить доказательства санкционирования прослушивания телефонных разговоров бывшим президентом США Бараком Обамой.