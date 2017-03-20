Рига, 20 марта, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Латвийские рыбопроизводители снизили цены на шпроты ниже себестоимости, заявил руководитель одного из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов страны Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыба

По словам Бабриса, между рыбопромышленниками ведутся ценовые войны из-за резкого сужения рынка сбыта, что сказывается на финансовых показателях. «Чтобы получить клиентов, предприятия пытаются вытеснить друг друга, предлагая более низкую цену. Таким образом, клиентам предлагается цена ниже себестоимости», — пояснил Бабрис.

В 2017 году, по словам предпринимателя, в отрасли не предвидится улучшений по сравнению с 2016 годом. Заводы работают со сниженными производственными мощностями, что увеличило себестоимость продукции.

Напомним, Россельхознадзор запретил ввоз в РФ рыбных консервов из Латвии и Эстонии в мае 2015 года. Ведомство объяснило свое решение выявленными в этой продукции системными нарушениями. Было объявлено, что в партии консервированных шпрот из Латвии был обнаружен канцероген бензапирен. В ведомстве подчеркивали, что бензапирен «является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды» и опасен для человека даже при малой концентрации. С тех пор прибалтийские шпроты так и не нашли замены российскому рынку.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ситуация в латвийской рыбной промышленности по-прежнему остается тяжелой, новые рынки практически не осваиваются, а надежды на возможное открытие российского рынка для производителей рыбных консервов до сих пор не сбылись.