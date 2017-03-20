Новочеркасск, Ростовская область, 20 марта, 2017, 17:39 — ИА Регнум.



Novochgrad.ru Школа №11 в Новочеркасске

В Новочеркасске полным ходом идет капитальный ремонт школы №11, в которой учился погибший в Сирии морской пехотинец Александр Позынич. Фундамент здания уже укрепили, обновляют систему водоснабжения, канализации. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 20 марта, на выполнение всех работ по программе софинансирования планируется выделить 250 млн рублей.

Согласно плану, школа должна распахнуть двери в год проведения мундиаля, но в планах городских властей ускорить процесс, чтобы ученик могли сесть за парты уже 1 сентября 2018 года.

Напомним, о том, что школа, которой было присвоено имя матроса морской пехоты Александра Позынича, погибшего в ходе поисково-спасательной операции в Сирии в ноябре 2015 года, рушится, стало известно в апреле 2016 года. После этого на капремонт из средств региональной казны было выделено около 7,5 млн рублей. Этих средств хватило, чтобы начать работы.

«Не могу молчать по этому вопросу. Школу закрыли, она находится в аварийном состоянии. Детям просто опасно там находиться. Более 800 учеников нашли временное пристанище в других школах, а школа имени Позынича медленно разрушается. Мы должны сделать все, чтобы она была достойна его имени», — отметила ранее депутат донского парламента Екатерина Стенякина.

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В Ростовской области рушится школа имени погибшего в Сирии морпеха

Как сообщало ИА REGNUM, на малой родине погибшего в Сирии морпеха Александра Позынича планируется установить памятник. Инициаторы считают, что герой должен «вернуться» в свой родной микрорайон, где он проживал с семьей до трагической гибели в Сирии. Предположительно, мемориал появится в мае 2017 года.

Житель Новочеркасска Александр Позынич погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Вертолет, на котором матрос отправился в поисково-спасательную экспедицию, был обстрелян террористами. Посмертно морпех был награжден Орденом Мужества.