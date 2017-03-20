Радио REGNUM: второй выпуск за 20 марта
Москва, 20 марта, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Размещение ПРО в Японии угрожает стратегическому балансу в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- Песков прокомментировал возможность замены участника «Евровидения» от РФ;
- Российским банкоматам угрожает бесфайловый вирус;
- Минюст пересмотрит статью УК РФ о нарушениях на митингах;
- Крымский мост: Минтранс и «Кубаньэнерго» спорят об экономии электроэнергии;
- Массовый протест в Самаре: против отмены льгот митинговали 3000 человек;
- Названа позиция России в рейтинге самых счастливых стран мира.
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