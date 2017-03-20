Москва, 20 марта, 2017, 17:20 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал коллег из других оппозиционных партий подготовить совместное обращение к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с требованием признать неудовлетворительной реализацию программы капремонта многоквартирных домов и принять в связи с этим необходимые кадровые решения в профильном министерстве, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

«В целом считаю, что правительство в лице профильного министерства не справилось с поставленной задачей по капремонту. В этой связи призываю своих коллег из двух фракций — КПРФ и ЛДПР — совместно подготовить обращение к председателю правительства с требованием признать неудовлетворительными подготовку и реализацию программы капремонта, а также законодательные инициативы правительства в данном вопросе. И принять необходимые кадровые решения», — отметил Миронов.

«Региональные программы формируются по необъективным критериям. Многие дома, требующие капремонта «еще вчера», продолжают пополнять аварийный фонд. Качество капремонта в регионах крайне неудовлетворительное. Собранные с населения средства осваиваются неэффективно», — сказал он на заседании круглого стола в Госдуме.

Миронов напомнил, что год назад Конституционный суд вынес по запросу депутатов фракции решение, которым обязал парламентариев доработать законодательство по капремонту. В частности решить проблему выполнения старых обязательств государства по капитальному ремонту домов, которые требовали этого на момент начала приватизации. Миронов оценил это как декларативный законопроект правительства на эту тему, притом что аналогичный законопроект «Справедливой России» был отклонен «при молчаливой пассивности парламентского большинства».

Предложение руководителям фракций ЛДПР и КПРФ о подготовке документа будет направлено уже 21 марта, добавил он.