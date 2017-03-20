Екатеринбург, 20 марта, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга уже скоро может обрести новых хозяев. Власти Свердловской области намерены продать её с аукциона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Устремлённая ввысь

Строительство башни началось в 1983 году. К моменту окончания работ её высота должна была достичь 360 метров. Но в 1991 году деньги закончились и строительство прекратилось. Башня замерла на отметке 220 метров.

В 1990-е она была излюбленным местом для экстремалов. Но в начале 2000-х территорию огородили, так как к тому времени в башне и возле неё произошло несколько случаев гибели людей. Двери заварили, подходы закрыли.

Александр Комаров ИА REGNUM В центре Екатеринбурга башню видно издалека

Долгие десятилетия недостроенная башня спокойно стоит в центре города на лакомом кусочке земли. Но вокруг неё не утихают дискуссии. В начале нулевых годов её собирались достроить. Даже нашли инвестора, который был готов это осуществить. Но кризис 2008 года сорвал все планы. Весной 2013 года она перешла из собственности «Российской телевизионной и радиовещательной сети» в ведение Свердловской области. Осенью 2016-го вместе с рекреационной зоной телебашня была внесена в список объектов, подлежащих приватизации.

Александр Комаров ИА REGNUM Башня огорожена, доступ перекрыт

В 2018 году Екатеринбург в числе нескольких других городов России примет матчи Чемпионата мира по футболу. И к этому времени чиновники намерены решить судьбу недостроенной телебашни, дабы не пугать гостей города. Граждане щедро помогают им своими советами о том, что делать с этим объектом. Одни предлагают снести. Но эксперты не уверены, что это возможно.

Ещё одно предложение — превратить башню в артобъект. Также некоторые граждане выступают с инициативами проводить в ней экскурсии или сделать кафе. Но для всего этого будущему покупателю башни придётся солидно потратиться, чтобы сделать её безопасной для посетителей.

Власти Свердловской области решили продать башню. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля. А сами торги намечены на 27-е. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде имущества Свердловской области, радиотелевизионная передающая станция и земельный участок с кадастровым номером 66:41:0401051:13 площадью 46 тыс. 822 квадратных метров оценены в 652 млн 772 тыс. 197 рублей и 26 копеек. Если покупатели найдутся, то совсем скоро у территории по адресу улица Степана Разина, д. 15 появится новый владелец.

Александр Комаров ИА REGNUM Лакомый кусочек. Уступит ли башня землю в центре города?

Впрочем, у экспертов сомнения в том, что башню удастся продать. Как заявил в интервью радиостанции «Город ФМ» бывший вице-мэр Екатеринбурга и нынешний депутат городской думы Владимир Крицкий, покупатель столкнётся с множеством проблем. Снести башню и построить вместо неё что-то современное будет вряд ли возможно. Под землёй проходит ветка метрополитена, а рядом — жилые дома, поэтому взорвать её не получится.

Александр Комаров ИА REGNUM А рядом идёт очередная стройка

Разбирать же вручную не вариант, так как башня построена на совесть — из особо прочного бетона. Вряд ли кто-то захочет выложить сотни миллионов рублей за головную боль. Впрочем, время покажет.