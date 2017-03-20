Москва, 20 марта, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Возобновление экономического роста играет на повышение рубля, у Минфина под руководством Антона Силуанова нет ресурсов для разворота этого тренда. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 марта главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов, комментируя слова главы Минфина Антона Силуанова о перекупленности рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Уже очевидно, что основное желание Минфина, как бы изначально они не прикрывали свои операции на валютном рынке риторикой о снижении волатильности рубля и повышении прогнозируемости — это снижение курса национальной валюты. Еще очевидно — тренд на укрепление рубля очень мощный, и силенок у Минфина для разворота этого тренда недостаточно», — говорит Богданов.

Эксперт отмечает разнонаправленность усилий ЦБ и Минфина в этой сфере. «Без помощи ЦБ РФ добиться снижения рубля на 10 с лишним процентов в текущих условиях очень сложно. Однако в Центробанке дают понять, что любое желание повлиять на курсообразование является контрпродуктивным, плюс постоянные заявления Минфина о необходимости девальвации рубля повышают инфляционные ожидания, что в ЦБ не приветствуют. До сих пор нет ясности в ситуации, на какие средства приобретается валюта — это деньги Минфина или это деньги ЦБ?» — задается вопросом Богданов.

Повышению курса рубля способствуют объективные условия, считает аналитик. «Рынок идет своей дорогой, высокие ставки и возобновление экономического роста играют на повышение рубля. На ближайшую перспективу черту подвел президент Владимир Путин, который заявил, что необоснованное снижение ставки может привести к падению рубля, что, в свою очередь, может снизить возможности предприятий по покупке высокотехнологичного оборудования и повлиять на производительность труда», — отметил Богданов.

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Курс рубля к доллару должен быть ниже текущего на 10−12%, это дает Минфину возможность увеличить закупки валюты сверх тех операций, которые проводятся для пополнения Резервного фонда, заявил министр финансов Антон Силуанов. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями РСПП высказал опасения по поводу возможного преждевременного снижения ключевой ставки, после чего рубль ускорил свой рост к доллару и евро.