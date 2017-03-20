Москва, 20 марта, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Будет ли избран новый президент Академии наук и сохранится ли вообще Академия? — этот вопрос после заявления кандидатов на пост главы РАН о снятии своих кандидатур буквально повис в зале Общего собрания Академии наук, открывшегося в 10:00 20 марта, передает корреспондент ИА REGNUM. Через несколько минут после открытия заседания стало ясно, что заявленная повестка недельного форума ученых претерпит существенные изменения.

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«В процессе подготовки к выборам члены Президиума РАН неоднократно обращали внимание на неурегулированность в полном объеме ряда процедурных вопросов, что может поставить под сомнение результаты выборов, — заявил главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев по поводу решения академиков Александра Макарова, Владислава Панченко и нынешнего главы РАН Владимир Фортова сняться с выборов и перенести избрание президента Академии наук на полгода.

Казалось бы, формальность: ну, не успели ученые после реорганизации РАН осенью 2013 года и присоединения к ней Академии медицинских наук и Академии сельскохозяйственных наук утрясти все вопросы, связанные с уставами и прочими бюрократическими процедурами, и что? Однако в кулуарах озвучивались тревожные мысли. Ведь не секрет, что «в условиях падающего бюджета», как определил ситуацию академик Фортов, существенного снижения доходности рынка углеводородов и необходимости переориентироваться на высокотехнологичную продукцию и альтернативную энергетику корпорации, скорее всего, захотят поглотить Академию, превратив ее из самостоятельного игрока в наемного работника для выполнения задач модернизации производства, научно-технического перевооружения и прочих. А зачем тогда выбирать президента организации, которой быть не должно?

Шокировало многих участников форума то, что решение о снятии кандидатур было принято всего за несколько часов до начала Общего собрания. Люди боятся безвластия и анархии, которые могут свалиться на Академию в такой ситуации. Звучали предложения провести выборы хотя бы в региональных отделениях, избрать новый президиум и даже встретиться с президентом Путиным.

«В тех условиях, которые сложились, мы не можем с вами работать, — поддержал решение «отказников» академик Иван Дедов, — стиль работы президиума нулевой. Чем они занимаются? Пришли, послушали доклад и разошлись. Ни одной бумажки, которая бы повлияла на науку, от президиума не поступило… Нам нужно министерство науки, высшего образования и технологий — вместо ФАНО, нам нужен вице-премьер в правительстве, который бы занимался только наукой».

Недовольство решением кандидатов сформулировал академик Александр Некипелов. Он убежден, что сложившаяся ситуация свидетельствует о плохой работе руководства РАН.

«Все кандидаты сняли свои кандидатуры, — отметил он. — Отсюда вытекает вывод, что президиум работал безобразно и просит себе еще полгода на то, чтобы потренироваться дальше. Если три кандидата, каждый из которых дал письменное согласие на участие в выборах, то есть он прекрасно знал, какие правила выборов и так далее, вдруг за два дня до выборов снимают кандидатуры, это серьезный вопрос».

Академик обеспокоен последствиями такого решения и напомнил присутствующим коллегам, что избрать новый президиум в такой ситуации невозможно по Уставу РАН.

«Президиум выбирается по закону только после того, как избран президент, — подчеркнул Некипелов. — Президент вносит кандидатуры вице-президентов, членов президиума и так далее»

Звучали с трибуны опасения насчет академии как таковой. Были сравнения с роспуском Верховного совета СССР, когда тоже говорили «соберемся позже», а этого «позже» так и не случилось. Говорили о «сдаче Академии нынешним главой», ее «политическом убийстве», ибо «бесхозная академия академией не будет».

Некоторую надежду дают слова действующего главы РАН Владимира Фортова, который, по его словам, встречался накануне с президентом России. Владимир Путин одобрил три крупных программы научных работ Академии, связанных с сельским хозяйством, физикой и медициной. «Я обсуждал эти программы с Владимиром Владимировичем вчера, и он их поддержал, сказав, что будет изыскивать средства, чтобы их, включая оборонную программу, поддержать. Речь идет о вложениях порядка трех миллиардов в каждую программу», — подчеркнул Фортов.

Что ж, если деньги выделяют, значит, это кому-нибудь нужно? И все же ситуация неясная. То ли будет лишь формальная отсрочка выборов президента РАН для утрясания всех спорных моментов, то ли это «начало конца»… Словом, всё, как в песне про поворот: «и не разберешь, пока не повернешь».