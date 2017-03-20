Санкт-Петербург, 20 марта, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышел из Санкт-Петербурга и направился на полигоны Северного флота для проведения заключительного этапа государственных испытаний. Об этом ИА REGNUM сообщила 20 марта пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в АО ОСК).

Nordsy.spb.ru Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Фотограф Алексей Акентьев. Фото предоставлено ПАО «Северная верфь»

«Экипаж и специалисты Северной верфи, а также ряда конструкторских бюро проведут испытания зенитного и торпедного комплексов, автоматической системы управления», — отметили петербургские кораблестроители.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — флагманский корабль проекта 22 350, разработанного Северным проектно-конструкторским бюро. Этот корабль и последующие фрегаты серии — «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал флота Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков», которые строятся в Петербурге, станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

«Значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки («стелс») у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность», — подчеркивают корабелы.

Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Водоизмещение кораблей данного проекта — 4500 тонн, длина — 135 м, ширина — 16 м. Скорость — до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — до 210 человек

На борту корабля находится 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ», противолодочный комплекс «Пакет-НК», а также противолодочный вертолет Ка-27.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году эксперты американского Института изучения морского потенциала России рассказали о том, какое оружие ВМФ они считают наиболее опасным. В список попали два корабля и два вида ракет: подводные лодки «Ясень», фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Горшков», а также ракеты «Циркон» и «Калибр». В целом американские аналитики заявили о высокой боеготовности российского флота.

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