Лондон, 20 марта, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Международная консалтинговая компания Mercer в очередной раз опубликовала свой рейтинг городов по качеству жизни. Об этом сегодня, 20 марта, пишет британская газета The Telegraph.

Багдад

Компания Mercer в 19-й раз составляет рейтинг городов по уровню жизни. Крупные населенные пункты всех стран (в основном столицы) оцениваются по 39 критериям. В частности, города оцениваются по таким критериям, как политическая стабильность, уровень преступности, ограничения личной свободы, цензура, ситуация с образованием, транспортом, экологическая обстановка.

В 2016 году самым плохим для проживания городом признан Багдад — столица Ирака. Этот город занял последнюю — 450-ю строчку рейтинга. На предпоследнем месте находится город Банги — столица Центральноафриканской Республики (ЦАР). Замыкает тройку аутсайдеров столица Йемена — Сана.

На четвертом месте с конца — столица Гаити Порт-о-Пренс, на пятом — Хартум (столица Судана).

В топ-10 в порядке убывания также попали следующие города: Нджамена в Республике Чад, Дамаск (Сирия), Браззавиль (Республика Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри в Гвинее.

Среди европейских городов самым плохим для проживания в 2016 году признан Минск. Стоит отметить, что в 2015 году Минск также считался худшим городом для жизни в Европе.

Стоит отметить, что подобные рейтинги зачастую носят политизированный и заведомо ангажированный характер и не в полной мере отражают реальность.