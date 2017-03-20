Нижний Новгород, 20 марта, 2017, 15:23 — ИА Регнум. У правительства Нижегородской области отсутствует реальное понимание, как оно будет содержать такой «пафосный проект», как стадион «Нижний Новгород», стоящий 17 млрд рублей, считает вице-спикер областного Законодательного собрания Владислав Егоров.

Андрей Репин Стадион «Нижний Новгород» строиться, но кто, как и на какие деньги будет его содержать — пока не ясно

Об этом он заявил, комментируя доклад представителя областного правительства по вопросу эксплуатации стадиона «Нижний Новгород» после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам Егорова, представленный на заседании бюджетного комитета доклад не выдерживает никакой критики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания бюджетного комитета и.о. министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин заявил, что содержание стадиона будет обходиться в 350 млн рублей в год.

«Теперь чиновники ознакомили депутатов регионального парламента со своими планами по сдаче 36 тыс. кв. метров площадей стадиона в аренду по ставке 600 рублей за 1 кв. метр. Это в высшей степени наивно и нереалистично — уверен Егоров. — Более того, 350 млн рублей в год через короткое время превратится в 500 млн рублей, а потом и в 1 млрд рублей. Ведь сооружение будет нуждаться в ремонте. Где взять эти средства? Правительство опять будет резать социальные статьи и доставать деньги из карманов стариков, как сделало это с 1 января, лишив работающих пенсионеров льгот?».

Читайте также: Стадион «Нижний Новгород» будет «съедать» по 1 млн рублей в день

«На севере региона нет газа, на юге — канализации, умирает сельское хозяйство, а мы тратим такие средства на объект, который, скорее всего, после Чемпионата мира использоваться не будет», — отметил депутат.

Заступился за региональное министерство спорта депутат Заксобрания Александр Тимофеев. Он заявил, что состояние, в котором в разных странах пребывают стадионы после чемпионатов и масштабных соревнований, «не очень радостное».

«И сейчас обвинять министерство спорта Нижегородской области в том, что оно не выдало нам бизнес-проект использования стадиона, что они сработали плохо — нельзя. Потому что министерство спорта не создано для того, чтобы делать бизнес-проекты по использованию недвижимости. Это очень долгая, серьезная и кропотливая работа. В мире не так много компаний, которые способны провести грамотный консалтинг», — заявил депутат.

«От моих коллег-депутатов звучали предложения, что надо провести аудит того, что будет построено, нанять компанию, которая проведет эту работу и подготовит грамотный бизнес-план с нормальными доходами. И тогда сумма в 350 миллионов рублей, в которую оценили содержание стадиона в год, сразу уменьшится. Хотя бы потому, что в смете был заложен максимальный расход воды, электричества, тепла», — уверен Тимофеев.

По его мнению, стадион можно использовать и как концертную площадку: «Кто-то скажет, что ФИФА не даст нам проводить международные соревнования, если мы «заточим» его под концерты. Но, на мой взгляд, это вопрос договоренностей. Возьмем, к примеру, итальянский стадион «Сан-Сиро» — там и концерты проходят, и матчи. Давайте просто перед международными соревнованиями проведем сертификацию, если таковая потребуется».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания бюджетного комитета Москвин заявил, что после чемпионата стоимость эксплуатации стадиона будет составлять около почти 349 млн рублей в год. Из них фонд оплаты труда составит 49,3 млн рублей, коммунальные платежи — более 59 млн рублей, налоги и сборы — 4,6 млн рублей. По информации и.о. министра, сдаваться в аренду после ЧМ-2018 будет примерно 36 тысяч кв. метров площадей на территории объекта, что позволит получать около 260 млн рублей в год. В собственность области объект будет передан с 1 января 2019 года.

Кроме того, около 160 млн рублей составят затраты на различное инженерное оборудование. На время чемпионата это оборудование будет арендоваться.

Члены бюджетного комитета выразили сомнения в реалистичности планов областного правительства, назвав их «фантазиями». По мнению депутатов, очень сомнительно, что найдется необходимое количество желающих арендовать площади на стадионе, и что аренда сможет окупить затраты на содержание стадиона.

Депутаты сомневаются, что областному правительству стоит принимать на баланс такой крупный объект. Для эксплуатации такого крупного объекта необходимо разработать отдельный бизнес-план.