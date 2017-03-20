Волгоград, 20 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. В Волгограде объявлены аукционы на комплексный ремонт еще четырех дорог. Так, ищут подрядчика для улиц Володарского, Краснознаменской, Пархоменко и III Продольной магистрали.

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Так, в частности, на ремонт самого протяженного из участков — III продольной магистрали в границах улиц Менделеева и Неждановой комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявил конкурс с начальной ценой контракта в более чем 628,2 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта. Заметить асфальт подрядчику предстоит на площади в 1 тыс. квадратных метров. Полностью работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года.

В пресс-службе мэрии областного центра уточнили, что в ближайшее время планируется объявить конкурсы еще по 11 объектам. Подрядные организации будут определены до конца марта.

Речь идет об улицах Ополченской, имени маршала Еременко, 39-й Гвардейской, проспекте Героев Сталинграда, включая путепровод «Сарептский», дороге на город-спутник Волжский, включая дамбу в Тракторозаводском районе Волгограда. Также в планах ремонт на улицах Елецкой, набережной 62-й Армии, имени Азизбекова, Череповецкой, Краснополянской. Активная фаза работ начнется в первых числах апреля.

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Сегодня уже разворачиваются ремонтные работы на улицах Кубанской и Ленкоранской, аукционы по ремонту которых состоялись в феврале текущего года. Приступили дорожники и первому этапу комплексного ремонта дорожного полотна на улице Домостроителей в Дзержинском районе Волгограда, которая входит в состав дороги-дублера, ведущей в центр города в объезд основных магистралей. Здесь бригады ведут земляные работы для установки бордюрного камня. В течение нескольких дней специалисты приступят к фрезерованию старого асфальтового покрытия проезжей части. Проектом предусмотрена полная замена асфальтового покрытия дорожного полотна.

При благоприятных погодных условиях подрядная организация в течение месяца планирует полностью закончить комплексный ремонт дороги протяженностью 600 метров.

Добавим, что исследование, проведенное в марте 2017 года показало, что годом ранее отремонтированное дорожное полотно успешно пережило испытание волгоградской зимой. Как отметил заместитель руководителя МУ «Комдорстрой» Александр Хабаров, покрытие, выполненное в 2016 году, имеет лишь 0,01% незначительных изъянов, которые подрядчик исправит за собственный счет в рамках гарантийного обслуживания.

На сегодня в регионе впервые за последние 20 лет к ремонту дорог применяется новый подход: помимо верхнего заменяется и выравнивающий слой, используется щебеночно-мастичный асфальт с высокопрочным щебнем. К работам привлекаются компании с серьезной репутацией, хорошим техническим оснащением. Гарантия на выполненные работы составляет четыре года. За 2016 год в Волгограде было восстановлено 1,5 млн кв. метров дорожного полотна. В планах на 2017 год аналогичный объем работ — это почти 100 км дорог.

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Между тем жалобы от жителей региона на плохое состояние дорог продолжают поступать. Так, на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» волгоградцы нанесли уже более 170 меток о проблемных участках. Как отметили общественники, на данный момент Волгоград оказался одним из лидеров по числу обращений к карте «убитых» дорог.

В частности, попала в черный список улица Кубинская в Краснооктябрьском районе. Здесь автомобиль может легко угодить в неожиданно возникающие ямы. В настоящий момент известно, что улица будет отремонтирована и уже объявлен конкурс, цена контракта которого составит почти 26 млн рублей. На эти средства поменяют не только покрытие, но и сделают ливневку, тротуар и нанесут долговечную разметку термопластиком.

«Еще одна актуальная проблема Волгограда — очень грязные дороги. Автомобиль, который мы привезли на мойку утром, покрылся слоем пыли и грязи уже к обеду, — добавил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов. — Местные шутят, что машины вообще не моют, а может, не шутят — чистых автомобилей в Волгограде не встретить».

Как прокомментировал председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, сейчас закупается новая техника и уборка будет проводиться согласно новым технологиям, в том числе с применением современных средств для борьбы с гололедом. Таким образом, по мнению чиновника, проблема пыльных дорог должна быть решена.

Чиновник также заверил, что часть самых проблемных улиц будут отремонтированы в ближайшее время. Среди них — Первая Продольная, въезды в город со стороны Астрахани и Москвы, дорога в аэропорт. 17 км покрытия будет заменены на Третьей Продольной, которая сейчас с ямами и разрушениями. Особое внимание будет уделено Дзержинскому району, где выявлено максимальное количество дорожных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Волгоградская область получила из федерального бюджета 650 млн рублей дополнительно на ремонт дорог от системы «Платон». На эти средства были отремонтированы 72 км самых проблемных дорог. Ремонтные работы полностью завершены на участках 11 региональных трасс и улиц города. В 2017 году на ремонт дорог Волгограда запланировано 2,7 млрд рублей.