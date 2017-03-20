Москва, 20 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Вопрос о возможном переносе выборов главы Российской академии наук (РАН) не является прерогативой президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не является, собственно, прерогативой президента», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что ему лично ничего неизвестно о каких-либо встречах главы государства Владимира Путина с руководителем академии наук Владимиром Фортовым в преддверии общего собрания РАН.

«Мне неизвестно о таких встречах, — сказал пресс-секретарь президента. — Хотя мы наблюдаем, что происходит на общем собрании РАН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев на общем собрании РАН заявил, что выборы главы Академии наук России (РАН) перенесены на осень в связи с тем, что все 3 претендента сняли свои кандидатуры.

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