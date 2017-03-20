«Чистый идиотизм: СМИ Литвы обязали публиковать позитив»
Вильнюс, 20 марта, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В Литве продолжают обсуждать предложения правящих крестьян-зелёных обязать СМИ, чтобы не менее 50% от общего их содержания составляла позитивная информация, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 марта.
«Я, как бывший журналист, оцениваю такое предложение крестьян как чистый идиотизм. Такое предложение не только противоречит здравому смыслу, но еще является антиконституционным. Конституция Литвы четко утвердила свободу слова, а крестьяне хотят ее ограничить? Мне это все напоминает советские времена, когда все подвергалось цензуре, и в Литве не было ни убийств, ни вымогательства, ни краж, потому что вся информация подвергалась цензуре, и такие происшествия не должны были доходить до общества. Тогда были только позитивные новости», — считает член Сейма Литвы Линас Бальсис.
По его словам, в СМИ Литвы существуют проблемы, но указания «сверху» положение не улучшит. «Мы можем дискутировать об этике СМИ. Есть много журналистов, которые работают хорошо и профессионально, благодаря расследованиям которых раскрываются преступления, различные случаи злоупотребления. Но есть журналисты и СМИ, которые неэтично и субъективно освещают новости, потакают отдельным партиям или власти. Но в этом случае нужно предпринять другие действия», — уверен политик.
«Если новоиспеченные правящие политики хотят больше хороших новостей, пусть принимают больше хороших законов и решений, которые улучшат жизнь людей и моральный климат в Литве», — заключил Бальсис.
Инициатор поправок депутат от крестьян-зелёных Довиле Шакалене поправку защищает. По её словам, показатели психического здоровья литовского общества плохие, число самоубийств, случаев издевательств — одни из самых высоких в ЕС. Масштабы эмиграции огромны, но люди уезжают не только по финансовым причинам — эмигранты часто подчеркивают плохое психическое здоровье. Даже напрямую говорят, что в Литве все выглядит плохо, уверена она. «Вот здесь и возникает вопрос — на самом ли деле все в черных красках, или иногда мы слишком концентрируемся на негатив», — утверждает политик.
«Несомненно, так уже работают наши мозги — они за последние тысячелетия изменились не настолько, как нам хотелось бы — мы инстинктивно в первую очередь фиксируем угрозу, поэтому информация об угрозах сразу привлекает и вызывает интерес. Но все-таки мы уже не являемся людьми эпохи палеолита, и можем сознательно оценивать нынешнее информационное пространство. Все мы прекрасно понимаем, что живем в информационном веке — со всех сторон идет огромней поток новостей. И хотя сегодня каждый может с легкостью стать распространителем информации, СМИ всегда остаются центральной фигурой этого информационного потока — влиятельной и важной как никогда», — считает автор инициативы.
По её словам, СМИ имеют право и обязаны сообщать обществу новости — что происходит, что плохо и что хорошо. «И все равно в наших СМИ потрясает доминирование негативной информации. Хотя уже многие СМИ замечают, что нам не хватает позитивной информации, берутся за очень важные инициативы распространять новости о наших светлых, вдохновляющих проектах, хороших работах, тенденция остается очевидно негативной — позитивные новости остаются на окраинах СМИ. Если негативная новость замечается сразу, сразу широко распространяется, то позитивные новости намного скромнее», — отмечает Шакалене.
При этом так называемые «жестокие новости» (violent media) оказывают негативное влияние на психику. «Да, у нас есть правовое регулирование, защищающее несовершеннолетних от влияния негативной информации. Оно предусматривает ограничение конкретных негативных новостей и видеофайлов для наших детей. Но нам всем — всему обществу, которое чувствует себя бессильным, уязвимым и вместе с тем злым и агрессивным — не хватает положительной информации. Наше маленькое и не слишком богатое государство все-таки не в такой безнадежной яме, как нам пытаются показать через черные очки сегодняшнего информационного потока», — добавила политик.
В своих объяснениях Шакалене не забыла и про Россию, которая якобы ведёт в отношении Литвы «информационную войну». «Наш восточный сосед тратит огромные суммы, чтобы убедить всех, как плохо в Литве и как несчастны литовцы — давайте не будем работать на них. Давайте говорить открыто о своих проблемах, но давайте еще и говорить о решениях, о положительных переменах, о вдохновляющих работах — в том числе и о наших госучреждениях и должностных лицах. Научные исследования говорят не только о прямой корреляции между доминирующей в СМИ негативной информацией и показателями психического здоровья жителей, но и о влиянии на доверие к своему государству и патриотизм. Не надо скрывать плохие новости, но между тем не нужно прятать и хорошие», — аргументировала предложенные поправки, которые в Литве уже названы попыткой ввести цензуру, Шакалене.
Вероятно, из-за продолжающегося скандала политик в итоге пообещала забрать поправки. «Поправок не будет. Троянский конь разрушен», — написала парламентарий в Facebook.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шакалене вместе с коллегами Зенонасом Стрейкусом и Робертасом Шаркницкасом зарегистрировала поправки к закону об информировании общества, согласно которым 50% публикуемого материала должна была составлять положительная информация. Они также требовали выдерживать пропорции между негативной и позитивной информацией, а позитивные новости представлять в начале информационной программы или на первых страницах изданий. Эти поправки вызывали лавину критики даже со стороны сподвижников Шакалене. Представители СМИ приравняли это к цензуре.
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Литовские СМИ законом хотят обязать распространять позитивную информацию