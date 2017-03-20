Вильнюс, 20 марта, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В Литве продолжают обсуждать предложения правящих крестьян-зелёных обязать СМИ, чтобы не менее 50% от общего их содержания составляла позитивная информация, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 марта.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

«Я, как бывший журналист, оцениваю такое предложение крестьян как чистый идиотизм. Такое предложение не только противоречит здравому смыслу, но еще является антиконституционным. Конституция Литвы четко утвердила свободу слова, а крестьяне хотят ее ограничить? Мне это все напоминает советские времена, когда все подвергалось цензуре, и в Литве не было ни убийств, ни вымогательства, ни краж, потому что вся информация подвергалась цензуре, и такие происшествия не должны были доходить до общества. Тогда были только позитивные новости», — считает член Сейма Литвы Линас Бальсис.

По его словам, в СМИ Литвы существуют проблемы, но указания «сверху» положение не улучшит. «Мы можем дискутировать об этике СМИ. Есть много журналистов, которые работают хорошо и профессионально, благодаря расследованиям которых раскрываются преступления, различные случаи злоупотребления. Но есть журналисты и СМИ, которые неэтично и субъективно освещают новости, потакают отдельным партиям или власти. Но в этом случае нужно предпринять другие действия», — уверен политик.

«Если новоиспеченные правящие политики хотят больше хороших новостей, пусть принимают больше хороших законов и решений, которые улучшат жизнь людей и моральный климат в Литве», — заключил Бальсис.

Инициатор поправок депутат от крестьян-зелёных Довиле Шакалене поправку защищает. По её словам, показатели психического здоровья литовского общества плохие, число самоубийств, случаев издевательств — одни из самых высоких в ЕС. Масштабы эмиграции огромны, но люди уезжают не только по финансовым причинам — эмигранты часто подчеркивают плохое психическое здоровье. Даже напрямую говорят, что в Литве все выглядит плохо, уверена она. «Вот здесь и возникает вопрос — на самом ли деле все в черных красках, или иногда мы слишком концентрируемся на негатив», — утверждает политик.

«Несомненно, так уже работают наши мозги — они за последние тысячелетия изменились не настолько, как нам хотелось бы — мы инстинктивно в первую очередь фиксируем угрозу, поэтому информация об угрозах сразу привлекает и вызывает интерес. Но все-таки мы уже не являемся людьми эпохи палеолита, и можем сознательно оценивать нынешнее информационное пространство. Все мы прекрасно понимаем, что живем в информационном веке — со всех сторон идет огромней поток новостей. И хотя сегодня каждый может с легкостью стать распространителем информации, СМИ всегда остаются центральной фигурой этого информационного потока — влиятельной и важной как никогда», — считает автор инициативы.

По её словам, СМИ имеют право и обязаны сообщать обществу новости — что происходит, что плохо и что хорошо. «И все равно в наших СМИ потрясает доминирование негативной информации. Хотя уже многие СМИ замечают, что нам не хватает позитивной информации, берутся за очень важные инициативы распространять новости о наших светлых, вдохновляющих проектах, хороших работах, тенденция остается очевидно негативной — позитивные новости остаются на окраинах СМИ. Если негативная новость замечается сразу, сразу широко распространяется, то позитивные новости намного скромнее», — отмечает Шакалене.

При этом так называемые «жестокие новости» (violent media) оказывают негативное влияние на психику. «Да, у нас есть правовое регулирование, защищающее несовершеннолетних от влияния негативной информации. Оно предусматривает ограничение конкретных негативных новостей и видеофайлов для наших детей. Но нам всем — всему обществу, которое чувствует себя бессильным, уязвимым и вместе с тем злым и агрессивным — не хватает положительной информации. Наше маленькое и не слишком богатое государство все-таки не в такой безнадежной яме, как нам пытаются показать через черные очки сегодняшнего информационного потока», — добавила политик.

В своих объяснениях Шакалене не забыла и про Россию, которая якобы ведёт в отношении Литвы «информационную войну». «Наш восточный сосед тратит огромные суммы, чтобы убедить всех, как плохо в Литве и как несчастны литовцы — давайте не будем работать на них. Давайте говорить открыто о своих проблемах, но давайте еще и говорить о решениях, о положительных переменах, о вдохновляющих работах — в том числе и о наших госучреждениях и должностных лицах. Научные исследования говорят не только о прямой корреляции между доминирующей в СМИ негативной информацией и показателями психического здоровья жителей, но и о влиянии на доверие к своему государству и патриотизм. Не надо скрывать плохие новости, но между тем не нужно прятать и хорошие», — аргументировала предложенные поправки, которые в Литве уже названы попыткой ввести цензуру, Шакалене.

Вероятно, из-за продолжающегося скандала политик в итоге пообещала забрать поправки. «Поправок не будет. Троянский конь разрушен», — написала парламентарий в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шакалене вместе с коллегами Зенонасом Стрейкусом и Робертасом Шаркницкасом зарегистрировала поправки к закону об информировании общества, согласно которым 50% публикуемого материала должна была составлять положительная информация. Они также требовали выдерживать пропорции между негативной и позитивной информацией, а позитивные новости представлять в начале информационной программы или на первых страницах изданий. Эти поправки вызывали лавину критики даже со стороны сподвижников Шакалене. Представители СМИ приравняли это к цензуре.

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