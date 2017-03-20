Токио, 20 марта, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Военные ведомства России и Японии запланировали более 30 различных совместных мероприятий. Об этом сегодня, 20 марта, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам российско-японских консультаций в формате «2+2» в Токио, сообщили в Минобороны РФ.

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«План сотрудничества двух стран в 2017 году предусматривает более 30 различных мероприятий», — сказал Шойгу на итоговой пресс-конференции.

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о готовности России заключить соглашение с Японией о предотвращении опасной военной деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу находится с официальным визитом в Японии. Он прибыл для участия во встрече в формате «2+2». Это встреча министров обороны России и Японии и глав МИД двух стран.

Отметим, такой формат был предложен японской стороной.

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