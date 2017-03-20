Пекин, 20 марта, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Согласно документу, опубликованному Комиссией здравоохранения и планирования семьи провинции Гуандун, к 2020 году средняя продолжительность жизни граждан КНР составит 77,8 лет. Данный показатель будет достигнут благодаря широкомасштабному улучшению системы здравоохранения страны.

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По итогам 2015 года средняя продолжительность жизни китайцев составила 77,1 года. Таким образом, за последние 5 лет данный показатель увеличился более чем на 12 месяцев. Выделение дополнительных средств на развитие системы здравоохранения позволит ускорить процесс улучшения показателя средней продолжительности жизни, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении главного органа здравоохранения провинции Гуандун отмечается, что властям страны уже удалось добиться ряда впечатляющих результатов в улучшении медицинского обслуживания населения. Так смертность младенцев за последние 5 лет сократилась на 45,3% и составила 2,62 на 1000 новорожденных.

Коэффициент смертности во время родов сократился более чем на 12%, составив 11,56 на 1000 рожениц. Власти провинции уже выделили более 200 млн юаней на модернизацию оборудования родильных отделений больниц, благодаря чему до 2020 г. данный показатель может сократиться до 8 случаев на 1000 родов.

Кроме того, стало известно, что власти провинции планируют выделить дополнительные 400 млн юаней на расширение базового медицинского страхования и создание специальных спортивных центров, занятия в которых будут бесплатными для всех граждан КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае разрабатывается стандартизированная система медицинского осмотра для всех категорий населения, в том числе инвалидов и лиц пожилого возраста. После проведения полного обследования данные лица могут получить бесплатное медицинское обслуживание.