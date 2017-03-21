Москва, 22 марта, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Освоение Дальнего Востока сталкивается с непродуманностью энергетического обеспечения данного проекта. В Федеральной целевой программе развития Дальневосточного федерального округа указана масса нужных и полезных объектов, подсчитаны затраты на всё, вплоть до мелочей. Постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич (проект «Геоэнергетика») напоминает, что приводимый авторами целевой программы пример ГОЭЛРО расшифровывается как Государственный План Электрификации России, — комплексный (!) план, предполагающий рост энергетических мощностей по мере освоения тех или иных регионов.

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Именно этого комплексного подхода не смогли показать разработчики ФЦП с учетом бедственной ситуации, доставшейся в наследство ДФО от царившей в 90-е разрухи. ФЦП не предусматривает ни обновления оборудования, ни создания новых генерирующих мощностей, игнорируя состояние действующей энергосистемы. Иными словами, переселить в регион почти миллион человек — задумано, а вот чем обогревать их дома и как освещать им дороги — не обдумано.

Даже распоряжение правительства, касающееся реализации комплексной программы развития энергетики ДФО, не дает ответа на этот вопрос. Всё замыкается на добрую волю трех акционерных обществ, которые при ближайшем рассмотрении являются одним.

Любопытная ситуация, не правда ли? Правительство, по сути, не помогает энергетикам в развитии округа, а предоставляет им реагировать на новые вызовы самостоятельно. В условиях Дальнего Востока это не представляется возможным: там нет достаточного количества покупателей электроэнергии, что прозорливо учел главный энергетик страны А. Чубайс еще девять лет назад, выведя дальневосточников из холдинга «Единые Энергосистемы России».

В настоящее время энергетическая система ДФО находится в состоянии финансовой катастрофы, и до решения этой проблемы ни о каком дальнейшем развитии речи идти не может.

Подробности читайте здесь: «Секретный план развития энергетики Дальневосточного ФО»

Все статьи автора: Борис Марцинкевич