Токио, 20 марта, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Размещение дивизии на Курильских островах осуществляется исключительно для защиты российской территории и не направлено против какого-либо государства. Об этом сегодня, 20 марта, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время визита в Японию.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Дивизия создается в течение последних шести лет, создается не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу находится с официальным визитом в Японии. Ранее он возложил венок к памятнику военнослужащим Сил самообороны, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время.

Также состоялась встреча глав военного ведомства России Сергея Шойгу и Японии Томоми Инада.

Читайте также: Япония выступила против размещения российской дивизии на Курилах

Читайте также: МИД Японии назвал «ненормальной ситуацией» отсутствие мирного договора с РФ