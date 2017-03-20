Москва, 20 марта, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В регионах нашли «оригинальный способ» подогнать свои результаты по повышению зарплаты врачей под майские указы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта, об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«У каждого региона есть свой план, как эти результаты должны достигаться: в этом году столько-то, в следующем — столько-то, и так до победного конца. Так вот: когда становится понятно, что показатели года (в данном случае — 2016) не достигнуты, план берется и задним числом переписывается. Получается — все точка в точку, а что самим врачам от этого плана нет никакой помощи, это уже не важно», — указал депутат.

Впрочем, отметил парламентарий, далеко не все регионы пошли на эти подтасовки, многие просто и честно не выполнили собственные планы. «В числе «лидеров» здесь — Якутия, которая не дотянула 9% в плане по зарплате среднего медицинского персонала», — приводит он данные.

«Это означает, что сейчас средний и младший медперсонал получают меньше средней зарплаты по региону», — пояснил парламентарий.

«Впрочем, в который раз подчеркну, что даже честное соответствие плану не дает гарантий того, что люди в действительности получают обещанные им деньги. Статистика — лукавая вещь, и всегда можно посчитать «среднюю температуру по больнице», двойные ставки, невыплачиваемые надбавки, чтобы получить необходимый результат», — отметил Тумусов в Facebook.

«Важно ведь, как считают и кто считает, а чиновники сами себе не враги», — пишет он.

«Кроме того, напомню и о том, что, повышая зарплаты, регионы сами загоняют себя в долги: ведь собственных средств у большинства из них нет, поэтому остается лишь искать заемные средства или просить федеральный центр, а это практика порочная», — считает Тумусов.