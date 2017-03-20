Москва, 20 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова констатировала рост числа детских суицидов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустые качели

«С 2011 года по 2015 год количество самоубийств стабильно снижалось на 10% в год, с 728 в 2011 году до 460 в 2015-м. Однако в 2016 году наблюдается резкий рост (720 самоубийств)», — сказала Кузнецова на селекторном совещании в МЧС.

«Получается, мы резко откатились назад на пять лет», — заявила Кузнецова, отметив, что одна из причин заключается в «лавинообразном росте «групп смерти» в социальных сетях».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий до 6 лет лишения свободы за склонение несовершеннолетних к суициду.